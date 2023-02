RELEASE PARTY The Warm Lair La Maison Hantée Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

RELEASE PARTY The Warm Lair La Maison Hantée, 3 mars 2023, Marseille. RELEASE PARTY The Warm Lair Vendredi 3 mars, 19h00 La Maison Hantée Le Groupe de Hard Rock Western « THE WARM LAIR » vient vous présenter son nouveau clip « REPTILES UNDER THE SUN » à la maison hantée à 19h30 !

Passez prendre un verre lors de cette soirée où la musique de The Warm Lair et de ses groupes de référence sera à l’honneur.

Vous pourrez trouver T-shirt et CDs disponibles pendant cet événement mais le groupe a aussi prévu des stickers inédits, qui vous seront offerts pour l’occasion.

à 21H The Warm Lair laissera le contrôle des platines à Ptit Greg pour son set de DJ METAL ! La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T18:00:00+00:00 – 2023-03-03T22:00:00+00:00

