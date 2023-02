BelpheGorZ La Maison Hantée, 18 février 2023, Marseille.

BelpheGorZ Samedi 18 février, 21h00 La Maison Hantée

Entrée libre

♫ROCK♫

La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

BelpheGorZ / Rock'n'roll final chapter

BelpheGorZ vous présente un titre inédit, en avant gout du prochain album.
enregistré live au L.A.M Marseille par le studio local 54 / mixé et masterisé par Jearc au local 54
images et montage vidéo par Cyrille VALETTE / MARSEILLE ALIVE



https://belphegorz.bandcamp.com/releases https://youtu.be/nKCew5JFyTs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T21:00:00+01:00

2023-02-19T01:00:00+01:00

