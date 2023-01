Electric Comedie / Les Tchoquettes La Maison Hantée Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Electric Comedie / Les Tchoquettes La Maison Hantée, 3 février 2023, Marseille. Electric Comedie / Les Tchoquettes Vendredi 3 février, 20h00 La Maison Hantée

Entrée libre

♫♫♫ La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Electric Comedie – Rock -Sète

Gui-Gui-Freez (ex Velvet Powder), Julien Shap Courbassier (Sonic Preachers), Alain Mairet (Sonic Preachers) et Perla Crystal (la fille des Vierges), voilà un combo indé-rock (chant, guitare, batterie, basse ) des plus séduisant .

Des compositions en français, plongée mélodique dans un monde qui leur appartient, scaphandre cosmique contre le mal de mer, entre nuance délicate et fracas sonore…

Les Tchoquettes -Marseille

Made in Marseille label qualité Disques Tchoc avec l’incontournable Dan Imposter à la manoeuvre, une chanteuse à la voix sublime , que du bon.

Entrée libre 20H

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T20:00:00+01:00

2023-02-03T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Maison Hantée Adresse 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville La Maison Hantée Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Maison Hantée Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Electric Comedie / Les Tchoquettes La Maison Hantée 2023-02-03 was last modified: by Electric Comedie / Les Tchoquettes La Maison Hantée La Maison Hantée 3 février 2023 La Maison Hantée Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône