WARRIOR KIDS / SHOOT THE DOGS La Maison Hantée Marseille

Marseille

WARRIOR KIDS / SHOOT THE DOGS La Maison Hantée, 10 décembre 2022, Marseille. WARRIOR KIDS / SHOOT THE DOGS Samedi 10 décembre, 20h00 La Maison Hantée ♫♫♫ La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur SHOOT THE DOGS seront en concert à Marseille pour la sortie et la promotion de leur nouvel album « STILL AT THE SAME PLACE ».

A cette occasion WARRIOR KIDS joueront ce soir là pour la réédition par Mala Hierba records du premier EP réalisé en 1983 « Adolescent »/ »Forces de l’ordre » et également pour fêter le troisième LP des stéphanois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T20:00:00+01:00

2022-12-10T23:59:00+01:00

