BACHIR AL ACID La Maison Hantée, 25 novembre 2022, Marseille.

BACHIR AL ACID Vendredi 25 novembre, 21h00 La Maison Hantée

Entrée libre

♫♫♫

La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/BachirAlAcid/ »}, {« data »: {« author »: « Bachir Al Acid », « cache_age »: 86400, « description »: « Bachir Al Acid en live session au Cool Train Studio.nBachir Al Acid est un groupe issu de la rencontre entre Johnny Rotten et Claude Franu00e7ois dans les toilettes secru00e8tes de la zone 51.nnSon : Martin BaudunPrises de vues : Ju00e9ru00e9mie Carteaux, Nicolas Lu00e9otier, Thomas SannanMontage : Thomas SannanMaquillage : Wafa OualdnnTracklist :nShe’s BorednNiconJimmynBon Appu00e9titnnBachir Al Acid sur Facebook : https://www.facebook.com/BachirAlAcid/nSur Instagram : https://www.instagram.com/bachiralacid/ », « type »: « video », « title »: « Bachir Al Acid – Live Session @ Cool Train Studio », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/XMpZQQ8VDpk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=XMpZQQ8VDpk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCr2KuNIsLZJBkQhgIbSCXNQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «



https://youtu.be/XMpZQQ8VDpk https://www.facebook.com/BachirAlAcid/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T21:00:00+01:00

2022-11-25T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Maison Hantée Adresse 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville La Maison Hantée Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Maison Hantée Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

BACHIR AL ACID La Maison Hantée 2022-11-25 was last modified: by BACHIR AL ACID La Maison Hantée La Maison Hantée 25 novembre 2022 La Maison Hantée Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône