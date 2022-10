La maison hantée Dijon, 26 octobre 2022, Dijon.

La maison hantée

10 Rue Devosge Darcy Comédie Dijon Cte-d’Or Darcy Comédie 10 Rue Devosge

2022-10-26 15:30:00 – 2022-11-01

Darcy Comédie 10 Rue Devosge

Dijon

Cte-d’Or

Miss Pivoine est en stage scientifique chez le Professeur Latrouille

Miss Pivoine est en stage scientifique chez le Professeur Latrouille qu’elle aime beaucoup, mais qu’elle trouve… Un peu trouillard… Comme son nom l’indique si bien.

Comme elle vient de gagner 2 billets pour un Escape Game dans une maison hantée, elle décide d’embarquer avec elle le professeur, pour une partie ensorcelée : cette aventure va donner, à coup sûr, un peu de courage à son patron qui a peur de son ombre et puis surtout… Une partie d’escape game c’est tellement rigolo !

Ensemble, ils vont suivre un parcours plein d’énigmes, de suspens et de rebondissements.

Seulement voilà… Miss Pivoine et le Professeurr Latrouille sont-ils vraiment dans un jeu où tout est prévu et organisé ?

Ou bien sont ils tombés dans le piège d’une vraie sorcière ? Suspens, suspens…

Un spectacle riche en rebondissements, parfois interactif (pour le plus grand plaisir des enfants), qui fiche un peu les chocottes (mais juste ce qu’il faut, parce que se faire peur un peu, nos p’tit loups adorent ça !) et surtout avec beaucoup d’humour (pour les grands et les petits : chacun le sien !)

——————————-

Artistes : Jade Brun, Martin Voisine

+33 3 80 43 68 10 https://www.darcycomedie.com/

Darcy Comédie 10 Rue Devosge Dijon

dernière mise à jour : 2022-10-07 par