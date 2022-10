Habiter Bois – Visite de la Maison Gervais (VX2) la Maison Gervais (VX2), 16 octobre 2022, Villers-en-Arthies.

Sur inscription, Gratuit

Visite de la Maison Gervais (VX2)

L’agence Frank Salama est spécialisée dans la construction et la rénovation de maisons individuelles. Frank Salama est également un spécialiste de l’architecture japonaise. Construction d’une maison individuelle contemporaine dans le Parc naturel du Vexin. Matériaux bois et pierre.L’agence Frank Salama est spécialisée dans la construction et la rénovation de maisons individuelles. Frank Salama est également un spécialiste de l’architecture japonaise. Le terrain situé dans le Parc naturel du Vexin, le parti a été de reproduire l’esprit des grandes longères servant de grange. Le programme est composé = d’un studio indépendant, avec un accès dans la partie basse, et d’une maison dont l’accès est situé en partie haute. La façade rue est composée de deux murs pleins qui jouent ensemble par un effet de cisaillement grâce à un vide entre les deux qui contient un escalier extérieur permettant de relier les 2 entités et permettant éventuellement de les réunir. Un des murs suit la pente de la rue et l’autre est horizontal. Le projet est constitué de deux volumes, un contenant les chambres avec un toit en pente sur rue mur pour une meilleure intégration dans le site, l’autre, à toit plat végétalisé, est le séjour/ repas / cuisine qui donne sur le jardin et est invisible depuis la rue. ———————————- Visite sur inscription réalisée par l’architecte Cette édition 2022 est réalisée en partenariat avec :

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Essonne

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Seine et Marne Inscription :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYnl1N2EnyQOGyvbubXkfLWHFzKgzT8UIkrrO8DvQ4quCh6g/viewform

Pour tout renseignement complémentaire : contact@fibois-idf.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T16:00:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00 ©Hervé Abbadie

