Projection du film Madan Sara et FAQ virtuelle avec le réalisateur Etant Dupain La Maison Française (NY University) New York Catégories d’Évènement: New York

New York County

Projection du film Madan Sara et FAQ virtuelle avec le réalisateur Etant Dupain La Maison Française (NY University), 8 mars 2023, New York. Projection du film Madan Sara et FAQ virtuelle avec le réalisateur Etant Dupain Mercredi 8 mars, 18h30 La Maison Française (NY University)

sur inscription

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 La Maison Française (NY University) 16 Washington Mews New York, NY 10003 New York 10003 New York County New York Les femmes connues sous le nom de Madan Sara en Haïti travaillent sans relâche pour acheter, distribuer et vendre de la nourriture et autres produits de première nécessité sur les marchés du pays. Malgré les obstacles rencontrés par ces femmes travaillant dans un secteur qui manque d’investissements, d’infrastructures et d’aide de l’État, la Madan Sara est toujours l’une des figures essentielles de l’économie haïtienne, et plus largement du pays. Le documentaire Madan Sara raconte les histoires de ces femmes infatigables qui travaillent en marge pour faire fonctionner l’économie d’Haïti. Malgré d’intenses difficultés et la stigmatisation sociale, le travail acharné des Madan Sara permet à leurs enfants d’aller à l’école, de loger leurs familles et d’assurer une vie meilleure aux générations à venir. Ce film amplifie les voix des Madan Sara s’adressant directement à la société pour partager leurs rêves d’une Haïti plus juste.

Ce documentaire de 50 minutes sera suivi par une FAQ virtuelle avec le réalisateur Etant Dupain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T00:30:00+01:00

2023-03-09T01:00:00+01:00 ©street team productions

Détails Catégories d’Évènement: New York, New York County Autres Lieu La Maison Française (NY University) Adresse 16 Washington Mews New York, NY 10003 Ville New York lieuville La Maison Française (NY University) New York Departement New York County

La Maison Française (NY University) New York New York County https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/new york/

Projection du film Madan Sara et FAQ virtuelle avec le réalisateur Etant Dupain La Maison Française (NY University) 2023-03-08 was last modified: by Projection du film Madan Sara et FAQ virtuelle avec le réalisateur Etant Dupain La Maison Française (NY University) La Maison Française (NY University) 8 mars 2023 La Maison Française (NY University) New York New york

New York New York County