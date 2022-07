Redécouvrez le patrimoine durable à partir du château de Monbalen La Maison Forte Monbalen Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monbalen

Gratuit. Entrée libre.

Un voyage dans l’histoire du Pays de Serres à partir d’un bâtiment emblématique peu connu, le château de Monbalen ! La Maison Forte 9 route du tuquet, 47340 Monbalen Monbalen 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

http://www.grand-villeneuvois.fr/ L’ancienne Maison Forte de Monbalen a traversé les siècles et les affres de l’histoire depuis le Moyen Âge. Le site comprend aujourd’hui un logis et différentes dépendances. Depuis 2019, une Fabrique coopérative des Transitions y est née. Il s’agit d’un tiers lieu en milieu rural, d’une fabrique de liens tout simplement. C’est un espace d’expérimentation qui invente un écosystème de projets et d’initiatives à haute valeur sociale et culturelle. La Maison Forte est un environnement propice à travailler en coopération, à déposer le connu pour inventer des alternatives soutenables. La Maison Forte est un incubateur de projets, un lieu de dynamiques croisées, un lieu d’impulsions. Nous travaillons un projet culturel, de synergie de micro-projets agricoles, d’innovation sociale, d’ateliers partagés, de vacances… Un voyage dans l’histoire du Pays de Serres à partir d’un bâtiment emblématique peu connu, le château de Monbalen ! Le patrimoine durable peut sembler une étrange entrée en matière pour comprendre notre histoire sauf si, comme ici, on découvre qu’il n’y a pas de lieu social, de lieu de vie sans ressources naturelles. C’est autour d’une source que vous voyagerez au cœur de l’histoire de notre environnement.

2022-09-17

2022-09-18

