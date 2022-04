La Maison Forestière La Feuillie La Feuillie Catégories d’évènement: La Feuillie

La Feuillie Seine-Maritime La Feuillie La Maison Forestière vous ouvre ses portes. Vous pourrez y découvrir de l’art, de la nature et des objets de créateurs. Pour l’occasion, ce grand jardin en lisière de forêt vous accueille pour votre pic-nic et vous offre un thé ou un café.

Des… lamaisonforestiere.lyons@gmail.com +33 6 17 19 71 85 La Maison Forestière vous ouvre ses portes. Vous pourrez y découvrir de l’art, de la nature et des objets de créateurs. Pour l’occasion, ce grand jardin en lisière de forêt vous accueille pour votre pic-nic et vous offre un thé ou un café.

