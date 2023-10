Mener l’enquête : tout un art ! La Maison familiale d’Henri Matisse Bohain-en-Vermandois, 13 mai 2023, Bohain-en-Vermandois.

Mener l’enquête : tout un art ! Samedi 13 mai, 18h30, 19h30, 20h30 La Maison familiale d’Henri Matisse Sur inscription. 3 créneaux disponibles.

Venez découvrir le musée dans une nouvelle lumière, à travers une enquête à mener en famille, parsemée d’épreuves ludiques !

En famille. Sur insciption.

Un livret « Carnet de route » sera distribué à chaque équipe.

La Maison familiale d'Henri Matisse vous invite à découvrir la jeunesse de l'artiste et le métier de grainetier exercé par ses parents. Flânez dans la maison avec les meubles du peintre, son café couleur, sa boutique et ses expositions. Prolongez votre découverte de Bohain en suivant le circuit audioguidé vous contant l'histoire de la ville et les souvenirs d'enfance de Matisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

©MaisonMatisse