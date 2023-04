Atelier Art, Créativité et Soins : Ecoute Musicale La Maison établissement de soins palliatifs Gardanne Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Gardanne

Atelier Art, Créativité et Soins : Ecoute Musicale La Maison établissement de soins palliatifs, 25 mai 2023, Gardanne. Atelier Art, Créativité et Soins : Ecoute Musicale Jeudi 25 mai, 10h30 La Maison établissement de soins palliatifs à destination des patients hospitalisés, de leur entourage accompagnés de l’équipe soignante et des bénévoles En partenariat avec La Médiathèque Nelson Mandela à Gardanne, une écoute musicale concoctée avec quelques 25 morceaux de musique autour des 10 mots. La Maison établissement de soins palliatifs 1100 route Blanche 13120 GARDANNE Gardanne 13120 Biver Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 65 73 60 http://lamaisondegardanne.org A proximité du centre ville de Gardanne, accessible en bus et voiture, parking intérieur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T10:30:00+02:00 – 2023-05-25T12:30:00+02:00

2023-05-25T10:30:00+02:00 – 2023-05-25T12:30:00+02:00 Clotilde Chauvin

