Atelier Art, Créativité et soins : 10 mots en peinture La Maison établissement de soins palliatifs, 27 avril 2023, Gardanne. Atelier Art, Créativité et soins : 10 mots en peinture Jeudi 27 avril, 14h00 La Maison établissement de soins palliatifs Un atelier de libre expression picturale La Maison établissement de soins palliatifs 1100 route Blanche 13120 GARDANNE Gardanne 13120 Biver Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 65 73 60 http://lamaisondegardanne.org A proximité du centre ville de Gardanne, accessible en bus et voiture, parking intérieur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

