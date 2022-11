Rdv La maison en transition – Dimanche 13 novembre La Maison en Transition Balma Catégories d’évènement: Balma

Rdv La maison en transition – Dimanche 13 novembre La Maison en Transition, 13 novembre 2022, Balma. Rdv La maison en transition – Dimanche 13 novembre Dimanche 13 novembre, 14h00 La Maison en Transition

La Maison en Transition, projet accompagné par l’APCVEB, ouvre chaque mois ses portes pour des ateliers, des échanges, une visite des lieux La Maison en Transition 4 Rue Antoine de Saint-Exupéry, 31130 Balma Cyprié Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie Principal objectif : partager des expériences / connaissances pour réduire notre empreinte environnementale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-13T14:00:00+01:00

2022-11-13T16:00:00+01:00

