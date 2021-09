LA MAISON EN PETITS CUBES Théâtre douze, 26 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 26 au 29 octobre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h30 à 11h15

et mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h30 à 15h15

Théâtre de marionnettes, ombres et objets

Dans une ville où l’eau ne cesse de monter, se dressent des maisons un peu particulières : chaque fois qu’une maison est immergée, son habitant construit un nouvel étage au-dessus. Ainsi se trouvent sous l’eau des maisons empilées les unes sur les autres, ressemblant à des petits cubes superposés. Au fil du temps, la ville a été désertée par ses habitants, et aujourd’hui, seul un vieil homme résiste encore et toujours à la montée du niveau de la mer. Un jour, ses outils tombent à l’eau. Il enfile sa combinaison de plongée et effectue le grand saut dans les étages inférieurs pour les récupérer. Chaque pièce lui chante sa petite musique du passé faisant surgir des souvenirs fugaces des profondeurs.

Commence alors une immersion dans le passé du vieil homme, un retour en arrière tout en délicatesse, comme le film d’une vie entière qui se déroulerait sous nos yeux… à l’envers.

Séances du mardi 26 au vendredi 29 octobre à 10h30 et à 14h30. A partir de 6 ans.

Spectacle non verbal accessible aux personnes malentendants ainsi qu’aux personnes non francophones.

Théâtre douze 6 avenue Maurice Ravel Paris 75012

1 : Porte de Vincennes (664m) 1 : Saint Mandé (741m) 29 et 56 T3a Montempoivre



Contact :La Ligue de l’enseignement 0144756032 theatredouze@laligue.org http://www.theatredouze.fr/ https://www.facebook.com/theatredouzeparis 0144756032 theatredouze@laligue.org

Marc Barotte / Cie Spectabilis