Balade architecturale animée par l'Atelier du Goupil, cabinet d'architecture spécialisé en éco construction. 

Lundi 17 avril, 14h30
La Maison éco-paysanne
sur inscription, places limitées

Guidés par les architectes Lucas Clouzeau et Célia Cadene, partez à la découverte d'une construction et d'une rénovation écologique !

La Maison éco-paysanne
7 Boulevard de la plage, 17370 Le Grand-Village-Plage
Le Grand-Village-Plage
17370 Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine

Contact: la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
Téléphone: 05 46 85 56 45

2023-04-17T14:30:00+02:00 – 2023-04-17T16:00:00+02:00

