Visite commentée de la Maison éco-paysanne La Maison éco-paysanne, 14 octobre 2022, Le Grand-Village-Plage.

4,50 € plein tarif ; 3,70 € pass Explore Oléron ; 1 € 6-18 ans ; gratuit moins de 6 ans. Entrée libre.

La Maison éco-paysanne 7 boulevard de la plage, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Stationnement dans les rues et sur les différents parkings de la commune (parking de la salle polyvalente, parking de l’Epinette). Certains stationnements sont en zone bleue, seulement appliquée en juillet-août (limité à 2h).

05 46 85 56 45 http://www.maison-eco-paysanne.fr/ https://www.facebook.com/la.maison.eco.paysanne/;https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g580174-d15751583-Reviews-La_Maison_eco_paysanne-Le_Grand_Village_Plage_Ile_d_Oleron_Charente_Maritime_Nou.html Le nouveau centre d’interprétation, inauguré en 2018, vous invite à découvrir les manières de construire et d’habiter l’île d’Oléron, d’hier à demain. Petits et grands, touchez l’architecture du bout des doigts avec les maquettes et la matériauthèque ! Des vidéos, des témoignages sonores et des animations ludiques vous conduiront dans l’univers des villages oléronais d’autrefois et des éco-hameaux du XXIe siècle. Poursuivez votre visite en extérieur ! Flânez dans le jardin et déambulez autour de la ferme oléronaise. Composée d’une maison d’habitation, de granges et chais, elle illustre le quotidien des insulaires au XIXe siècle. Les bâtiments sont réhabilités par des chantiers participatifs, qui permettent de s’initier aux savoir-faire traditionnels et aux éco-matériaux. Parcours pédagogique et livrets-jeux pour le jeune public. Stages pratiques éco-matériaux, balades commentées en cœur de village, ateliers enfants et en famille, conférences, manifestations : demandez le programme !

Découvrez la Maison éco-paysanne et son centre d’interprétation qui multiplient les regards sur l’habitat écologique d’hier à demain.



2022-10-14T16:30:00+02:00

2022-10-14T17:30:00+02:00

