Découvrez les secrets de la fabrication de vitraux uniques ! 16 et 17 septembre La Maison du Vitrail d’Armance Entrée libre

Venez découvrir des vitraux uniques de par leur représentation évoquant un poème de la fin du Moyen Âge. En suivant cette visite, apprenez-en davantage sur le processus de création des vitraux.

La Maison du Vitrail d’Armance Place du marché, 10130 Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est 03 25 41 47 60 http://maisonduvitrail-er.wixsite.com/maisonvitrailarmance https://www.facebook.com/LaMaisonduVitraildArmance La Maison du Vitrail d’Armance évoque et met en valeur le patrimoine verrier local. En relation avec la Cité du Vitrail de Troyes, ce lieu ajoute une notoriété historique, artistique et culturelle au territoire.

La Maison du Vitrail est logée dans le bâtiment de l’ancienne prison d’Ervy-le-Châtel. Construite en 1835, elle fût utilisée jusqu’à la fin de la Seconde Guerre Mondiale et permet de comprendre les étapes de création et de restauration des vitraux ainsi que la symbolique et l’Histoire des vitraux de l’église Saint-Pierre-ès-Liens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

mairie Ervy-le-Châtel