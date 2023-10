Cet évènement est passé Atelier de réparation vélo participatif La Maison du Vélo Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Atelier de réparation vélo participatif La Maison du Vélo Toulouse, 14 octobre 2023, Toulouse. Atelier de réparation vélo participatif 14 et 21 octobre La Maison du Vélo Profitez de l’expérience de bénévoles passionné·e·s et de l’outillage mis à votre disposition pour apprendre à réparer et entretenir votre vélo de vos propres mains. La Maison du Vélo 12 boulevard Bonrepos 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisonduvelotoulouse.com/adhesion-en-ligne/ »}] https://www.maisonduvelotoulouse.com/atelier-participatif-reparation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu La Maison du Vélo Adresse 12 boulevard Bonrepos 31000 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville La Maison du Vélo Toulouse latitude longitude 43.610838;1.452499

