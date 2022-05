La Maison du vélo en ville Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

La Maison du vélo en ville Caen, 21 mai 2022, Caen. La Maison du vélo en ville place de la République Place de la République Caen

2022-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-21 17:00:00 17:00:00 place de la République Place de la République

Caen Calvados Dans la cadre de “Mai à vélo”, la Maison du vélo investit la place de la République le temps d’une journée dédié au vélo sous toutes ses formes.

Atelier d’aide à la réparation, jeux pour enfants, café partage autour du voyage à vélo, démo de vélos rigolos…

Un événement organisé dans le cadre de Mai à vélo et à pied, avec Vélisol’ et Kéolis Dans la cadre de “Mai à vélo”, la Maison du vélo investit la place de la République le temps d’une journée dédié au vélo sous toutes ses formes. Atelier d’aide à la réparation, jeux pour enfants, café partage autour du voyage à vélo, démo… Dans la cadre de “Mai à vélo”, la Maison du vélo investit la place de la République le temps d’une journée dédié au vélo sous toutes ses formes.

Atelier d’aide à la réparation, jeux pour enfants, café partage autour du voyage à vélo, démo de vélos rigolos…

Un événement organisé dans le cadre de Mai à vélo et à pied, avec Vélisol’ et Kéolis place de la République Place de la République Caen

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse place de la République Place de la République Ville Caen lieuville place de la République Place de la République Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

La Maison du vélo en ville Caen 2022-05-21 was last modified: by La Maison du vélo en ville Caen Caen 21 mai 2022 caen Calvados

Caen Calvados