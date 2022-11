Sable La Maison du Théâtre, 24 novembre 2022, Brest.

Pièce sur les révoltes individuelles et collectives, Sable s’inscrit dans la veine d’un théâtre engagé et invite à nous interroger sur l’état du monde qui nous entoure et la notion de solidarité.

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoue, 29200 Brest Lambézellec Brest 29200 Finistère Bretagne

À travers deux récits et deux réalités singulières, SABLE met en dialogue plusieurs situations de dissensus politique et tente de rétablir une solidarité entre des enjeux trop souvent séparés : sociaux et environnementaux. La formule « fin du monde, fin du mois, même combat », reprise par des manifestants du mouvement des gilets jaunes, embrasse un archipel de conflictualités politiques dont l’objet est de défendre, ici une rivière et sa biodiversité, là une usine et ses ouvriers et là encore un quartier et sa vie collective. Dans chacune de ces histoires de résistance, des individus ou collectifs s’opposent aux mêmes logiques d’exploitation et se présentent comme défenseurs du vivant ; humain ou non humain.



