Visite guidée des coulisses de la Maison du Théâtre La Maison du Théâtre, 17 septembre 2022, Brest.

Venez visiter les coulisses d’un théâtre !

La Maison du Théâtre 12 rue Claude Goasdoué, 29200, Brest Brest 29200 Finistère Bretagne La Maison du Théâtre est implantée dans le Quartier de Lambézellec,

02 98 47 33 42 http://www.lamaisondutheatre.com/ Un équipement scénique adapté aux objectifs de fabrique théâtrale entièrement rénové en 2011 L’architecte-scénographe brestois Alain Dumont a privilégié les espaces de travail artistique et technique pour faire de cet outil une véritable fabrique de théâtre. Quatre bâtiments (le Stella, le Studio, les Ateliers et la partie administrative) forment une petite cité du théâtre ouverte au public et tournée vers la création contemporaine.

La Maison du Théâtre vous accueillera pour une découverte de la diversité des métiers du spectacle vivant, à travers une visite guidée des coulisses du théâtre, de l’envers du décor et de la partie « invisible » du lieu. Une évocation du projet architectural et de l’aménagement des espaces, ainsi qu’une introduction à des éléments liés à de nombreuses anecdotes théâtrales, seront également proposées. La Maison du Théâtre, située dans le quartier de Lambézellec, est un espace de création et de diffusion artistique, ouvert aux professionnels et aux amateurs.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T14:30:00+02:00

2022-09-17T15:45:00+02:00

J-Y Guillaume