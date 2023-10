Cet évènement est passé visite libre du musée et de l’exposition temporaire La Maison du Textile Fresnoy-le-Grand Catégories d’Évènement: Aisne

Visitez l’atelier de tissage à bras de l’ancienne usine « la Filandière » et découvrez le processus de fabrication d’une tapisserie.

Vous pourrez également découvrir l’exposition temporaire « Les 8 tableaux de la Dame à la licorne, projet Pierre Lassalle et collectif d’artistes » présentant une réinterprétation moderne des tapisseries du Moyen-Age. La Maison du Textile 54 rue Roger Salengro 02230 Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France 03 23 09 02 74 http://www.ot-vermandois.com Musée vivant de la tradition textile en Vermandois, la Maison du Textile implantée dans une ancienne entreprise de tissage à Fresnoy-le-Grand est un lieu de découverte incomparable, témoignage du savoir-faire textile et mémoire de la vie ouvrière. Parking visiteur, Gare SNCF de Fresnoy-Le-Grand Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

