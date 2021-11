Toulouse Médiathèque Simone de Beauvoir Haute-Garonne, Toulouse La maison du temps Médiathèque Simone de Beauvoir Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La maison du temps Médiathèque Simone de Beauvoir, 22 janvier 2022, Toulouse. La maison du temps

Médiathèque Simone de Beauvoir, le samedi 22 janvier 2022 à 21:00

Du jardin au grenier, les voix d’Annie & Martine, vous feront partager le parfum, l’essence de la poésie, de la littérature. Alain (guitare, chant) et Olivier (harmonica, chant) vous enchanteront de quelques pépites musicales.

Présentation du « Pass sanitaire » obligatoire pour les + de 12 ans.

Dans la maison du temps, vous rentrez sans frapper. Médiathèque Simone de Beauvoir Place Jean Jaurès 31520 Ramonville Saint-Agne Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T21:00:00 2022-01-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque Simone de Beauvoir Adresse Place Jean Jaurès 31520 Ramonville Saint-Agne Ville Toulouse lieuville Médiathèque Simone de Beauvoir Toulouse