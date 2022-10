La Maison du Surf fête Halloween Biarritz, 31 octobre 2022, Biarritz.

La Maison du Surf fête Halloween

2022-10-31 10:00:00 – 2022-10-31 18:00:00

Dans le cadre de la Fête d’ Halloween, la Maison du Surf organise des animations sur la Côte des Basques le 31 octobre .

Au programme :

– Apparition du fantôme de la villa Belza et distribution de bonbons de 10h à 11h.

– Visite de la maison du surf, découverte des indices mystérieux et photo du groupe déguisé 11h à 12h.

– Crêpes et glaces d’Halloween (payant) + surprises ( offertes) chez le glacier Tiki Ola.

– Peinture sur tablette de chocolat de 14h à 16h ( Atelier payant – 15 euros / 1h – réservation obligatoire ) 2 séances et 10 personnes max par animation ( réservation au 06 13 55 08 29 ou en passant directement à la Maison du surf du mardi au samedi ).

– Concours de dessins et coloriages de 16h à 18h ( ouvert à tous).

– Apéro, menu et soirée d’Halloween au Restaurant Les Bains, plage de la Côte des basques.

