Lozère Espace d’interprétation UNESCO Causses et Cévennes : Explorez, jouez, apprenez ! La maison du site UNESCO « Causses et Cévennes » Florac Trois Rivières, 16 septembre 2023, Florac Trois Rivières. Espace d’interprétation UNESCO Causses et Cévennes : Explorez, jouez, apprenez ! Samedi 16 septembre, 09h30 La maison du site UNESCO « Causses et Cévennes » Gratuit. Entrée libre. Explorez l’espace d’interprétation du site UNESCO Causses et Cévennes : vidéos, audios, manipulations, jeux pour une expérience complète !

Exposition temporaire mettant en avant les cazelles.

Boutique, tables de pique-nique et jardin disponibles. La maison du site UNESCO « Causses et Cévennes » 23 ter avenue Jean Monestier, 48400 Florac-Trois-Rivières Florac Trois Rivières 48400 Florac Lozère Occitanie 04 66 48 31 23 https://causses-et-cevennes.fr https://www.facebook.com/Entente.Interdepartementale.Causses.et.Cevennes Espace scénographique de la maison du site UNESCO « Causses et Cévennes », inscrit au patrimoine mondial. Situé au cœur de Florac, cet espace vous offre une expérience inattendue pour comprendre les paysages, les traditions d’élevage et les savoir-faire présents sur ce territoire préservé ! C’est un lieu où vous pourrez approfondir vos connaissances sur l’UNESCO, le site inscrit et découvrir de manière claire et ludique l’agropastoralisme. Parkings à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

