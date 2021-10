Dijon Maison du projet - centre Dauphine Côte-d'Or, Dijon La maison du projet du centre Dauphine Maison du projet – centre Dauphine Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

La maison du projet du centre Dauphine Maison du projet – centre Dauphine, 16 octobre 2021, Dijon. La maison du projet du centre Dauphine

Maison du projet – centre Dauphine, le samedi 16 octobre à 10:00

Le nouveau visage du centre Dauphine. L’immeuble sera reconstruit, agrandi, ouvert sur l’extérieur et sur la ville. Le nouveau projet, qui prendra le nom de « Dauphine Dijon », s’élèvera sur quatre étages avec une vraie façade sur la rue du Bourg, et sur les toits, un restaurant panoramique avec terrasse pour gagner en verticalité et s’inscrire pleinement dans la cité. Le tout dans des coloris assortis aux pierres de Bourgogne et tuiles vernissées tandis que la façade sera inspirée des colombages du centre-ville. Tout un programme architectural à découvrir.

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture Maison du projet – centre Dauphine rue Dauphine 21000 Dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Maison du projet - centre Dauphine Adresse rue Dauphine 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Maison du projet - centre Dauphine Dijon