Visite guidée de La maison du projet de la Lainière 16 et 17 septembre La Maison du Projet de la Lainière Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Wattrelos

Sur le site historique de la plus grande filature d’Europe, Les Amis de la Lainière et du Textile vous invitent à découvrir l’histoire industrielle de Roubaix et de Wattrelos à travers une exposition sur le textile, son passé, son présent et son avenir.

La Maison du Projet de la Lainière 151 Rue d’Oran – 59150 Wattrelos Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 75 85 86 »}] Situé sur le site de la Lainiere de Roubaix. Parking rue du Stade / Métro ligne 2 ou tramway T, arrêt Eurotéléport puis bus 15, arrêt La Vigne ou métro ligne 2, arrêt Gare Jean Lebas puis bus CIT5, arrêt Pn Cartigny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Exposition à la Maison du Projet de la Lainière © Les amis de la Lainière et du textile