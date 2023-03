Découverte de la céramique contemporaine (exposition, démonstrations, jeux de modelage, visites …) LA MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Exposition de printemps d'une artiste céramiste : Sophy Mckeith

du 1er Avril au 11 Juin 2023.

du 1er Avril au 11 Juin 2023. Sophie façonne une céramique de basse température, décorative, baroque et colorée, occasionnellement utilitaire.

Elle s’inspire des formes généreuses de la terre vernissée de la France et de l’Angleterre, et de l’art populaire de l’Amérique latine et de l’Europe, ainsi que de la pâtisserie, la passementerie, et autres frivolités. Samedi 1er Avril de 10h30 à 11h30 : Temps d’échange avec l’artiste

Visite du musée, visite de la carrière d’argile, démonstration de tournage

Visite du musée, visite de la carrière d'argile, démonstration de tournage

Jeux de modelage ( chemin d'argile…) Boutique de céramistes régionaux LA MAISON DU POTIER 2 RUE DES RECOINS- LE FUILET Montrevault-sur-Èvre 49270 Le Fuilet Maine-et-Loire Pays de la Loire

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Ouverture de la Maison du Potier Sophy Mckeith

