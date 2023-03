Ouvertures des portes – La Maison du Piano – Samedi 1er et Dimanche 2 Avril La Maison du Piano Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime

Ouvertures des portes – La Maison du Piano – Samedi 1er et Dimanche 2 Avril La Maison du Piano, 1 avril 2023, Rouen. Ouvertures des portes – La Maison du Piano – Samedi 1er et Dimanche 2 Avril 1 et 2 avril La Maison du Piano La musique nous transporte tous, petits ou grands, elle fait partie de notre quotidien, elle rythme nos journées. Nous vous proposons, durant un week-end, de venir découvrir les multiples secrets cachés des pianos accoustiques. Quels sont les mécanismes qui font fonctionnner cet instrument ? A quoi servent les cordes, les marteaux ? Quand et comment accorder un piano ? Nous vous invitons à un parcours dans notre boutique-atelier, étapes par étapes vous apprendrez également comment entretenir votre piano afin qu’il dure dans le temps. Nous vous attendons, petits et grands, pour découvrir le métier de facteur de piano, et comprendre les techniques de réglages, de réparation et d’accordage. Renseignements au 02.35.89.30.88 / lamaisondupiano@orange.fr

43 Place du Général de Gaulle 76000 Rouen La Maison du Piano Rouen 43 Place du général de Gaulle Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 89 30 88 »}, {« type »: « email », « value »: « lamaisondupiano@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-maison-du-piano.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/people/La-Maison-du-Piano/100057571294988/ »}] [{« link »: « mailto:lamaisondupiano@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 La Maison du piano Rouen ©C. Loustalot

Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu La Maison du Piano Adresse Rouen 43 Place du général de Gaulle Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville La Maison du Piano Rouen

La Maison du Piano Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Ouvertures des portes – La Maison du Piano – Samedi 1er et Dimanche 2 Avril La Maison du Piano 2023-04-01 was last modified: by Ouvertures des portes – La Maison du Piano – Samedi 1er et Dimanche 2 Avril La Maison du Piano La Maison du Piano 1 avril 2023 La Maison du Piano Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime