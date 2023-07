Visites guidées de la Maison du Peuple La Maison du Peuple de Saint-Claude – association La Fraternelle Saint-Claude, 16 septembre 2023, Saint-Claude.

Visites guidées de la Maison du Peuple 16 et 17 septembre La Maison du Peuple de Saint-Claude – association La Fraternelle Sur inscription. Limité à 18 personnes par guide.

Laissez-vous guider dans ce labyrinthe aux murs chargés d’histoire. Vous aborderez la réalisation concrète d’une utopie sociale au travers de l’exposition permanente « Archéologie d’un rêve ». L’expression architecturale d’une pensée globale sur une société équitable et solidaire.

Cette exposition se développe sur quatre niveaux et s’inspire des moyens muséographiques à disposition des archéologues pour présenter l’histoire du mouvement social haut jurassien : présentation de vestiges in situ, exposition d’objets ou d’inscriptions, reconstitutions d’après les « fouilles ».

La Maison du Peuple de Saint-Claude – association La Fraternelle 12 rue de la Poyat 39200 Saint-Claude Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 45 42 26 http://www.maisondupeuple.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 45 42 26 »}, {« type »: « email », « value »: « info@maisondupeuple.fr »}] La Maison du Peuple de Saint-Claude, inaugurée en 1910, était un bâtiment centralisateur d’une coopérative d’alimentation (La Fraternelle), de syndicats ouvriers (pipiers et diamantaires) et de groupes d’agréments (cercle musical, groupe gymnastique, bibliothèque, etc.). Le bâtiment est aujourd’hui la propriété de l’association culturelle La Fraternelle, qui gère le cinéma-théâtre, le café associatif, l’atelier d’imprimerie, le service d’archives et de documentation. route, gare, bus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

© La Fraternelle