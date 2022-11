La Maison du Père Noël

2022-11-26 10:00:00 – 2022-12-24 19:00:00 EUR Venez découvrir les différentes activités à faire à La Maison du Père Noël ! – Ateliers créatifs (sur inscription) : couronne des lutins décorateurs pour les portes géantes, les boites à souhaits des lutins rêveurs, le Calendrier de l'avent des lutins audacieux, l'origami des lutins bricoleurs, les décors de sapin en argile des lutins décorateurs, sérigraphie artisanale avec L'INSOLEUSE, Kapla, La surprise du mardi avec les lutins malicieux, les lampions des lutins à broder, les cartes de Noël à broder des lutins postiers, dinette en argile des lutins cantiniers et enfin les surprises de la Mère Noël) – Contes de Noël avec les histoires rocambolesques de la lutine Chalumette (contes participatifs) & lecture de de contes avec l'association « Voguent les mots » – Initiation musique (Rythm & Groove – Initiation percussion – de 3 à 11 ans)

