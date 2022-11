LA MAISON DU PERE NOËL

2022-11-27 16:00:00 – 2022-12-23 18:30:00 Ho! Ho! Ho!

Le Père Noël vous invite à découvrir sa magnifique maison situé Place du Marché. Il y accueillera sourires et petites confidences le temps d’une photo à ses côtés.

Tout à côté se trouve sa boîte aux lettres où chacun petits et grands pourront lui adresser leur liste de cadeaux. dernière mise à jour : 2022-11-18 par

