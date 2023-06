À la découverte des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle La maison du pèlerin Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

À la découverte des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 16 et 17 septembre La maison du pèlerin Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, leur histoire, les parcours, l’hospitalité… et rencontrez des pèlerins qui répondront à toutes vos questions !

La maison du pèlerin 28 rue des argentiers, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine Adhérente à la société française des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle et à l’ACIR, l’association Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint-Jacques a son siège au sein de la maison du pèlerin à Bordeaux. Elle accueille, informe et héberge les pèlerins parcourant les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle met en valeur le patrimoine du pèlerinage à Bordeaux, dans le département et dans la région, qu’il s’agisse de aspects culturels, littéraires, architecturaux, picturaux ou sous toutes autres formes. L’association s’engage également dans la sauvegarde et la restauration de ce patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Bordeaux Compostelle