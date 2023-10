Idées sorties du week-end La Maison du patrimoine Sarcelles, 14 octobre 2023, Sarcelles.

SAMEDI 14

‍ L’agriculture au Moyen-âge :

la vie dans les campagnes françaises au Moyen-âge c’est passionnant !

Initiation aux secrets de la fabrication du pain avec la sympathique équipe d’InvenTerre

Maison du patrimoine 1 rue des Pilliers

14h-17h

️ Entrée libre

01 39 94 53 88

•••••••

Expo permanente sur Sarcelles depuis ses origines

Maison du patrimoine rue des Pilliers au village

10 h-12h // 14h-17h

️ Entrée libre

01 34 19 59 28

•••••••

Dernier jour de l’expo photo d’une installation sonore et visuelle du photographe de renommée internationale Camilo León Quijano qui interroge l’image de la cité

Médiathèque Anna Langfus (pl. Jean Moulin)

10h-18h

️ Entrée libre

01 39 93 27 80

•••••••

Les ateliers de la médiathèque : avec les enfants… c’est sympa !

Découpe et colorie ! Venez découvrir un atelier créatif autour de la machine de découpe Cricut !

10h

Tout public

✍ Inscription conseillée

Médiathèque Anna Langfus (pl. Jean Moulin)

01 39 93 27 80

•••••••

DIMANCHE 15

Musique

️ OMNI Objets Musicaux Non Indentifiés

Quatre artistes, quatre horizons différents, quatre œuvres représentatives de la musique électroacoustique française d’aujourd’hui.

16h

️ Entrée libre. Ce spectacle est accessible dès 10 ans.

Auditorium Gérard Grisey du conservatoire, 2 avenue Paul Langevin.

01 39 90 14 94

•••••••

️ Cinéma

️ Projection du film The Duke, Biopic de Rocher Michell, 2020.

Ce film relate le vol du portrait du duc de Wellington peint par Goya, à la National Gallery en 1961, et dont sera accusé un chauffeur de taxi du nom de Kempton Bunton.

15h en V.F.

Salle Jacques Berrier, 1 rue Thévenin.

️ Entrée libre

☕ Ces séances cinéma sont gratuites et suivies d’échanges autour d’un café.

➕ une projection en V.O. sous-titrée, vous est proposée lundi 16 à 14h, toujours à la salle Berrier

La Maison du patrimoine 1 rue des Pilliers 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d'Oise Île-de-France

© Ville de Sarcelles