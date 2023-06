Festival des Jardins d’Été 2023 La Maison du patrimoine Sarcelles, 11 juin 2023, Sarcelles.

Festival des Jardins d’Été 2023 11 juin – 12 juillet La Maison du patrimoine Entrée libre

Au programme de l’édition 2023 :

Concerts en plein air

– Dimanche 11 juin à 18h : concert du Max cilla Jazz Racines des Mornes Quintet

– Samedi 17 juin à 18h : concert de Maria Pereira, un fado incandescent et subtil

– Samedi 24 juin à 20h30 : soirée Bœuf Jazz

– Dimanche 2 juillet à 18h : Concert du Maurice Lennon Trio

Théâtre de verdure Mel Bonis, Maison du Patrimoine, 1 rue des Pilliers à Sarcelles. En cas d’intempéries, repli sur la salle Jacques Berrier, rue Pierre Brossolette.

sans oublier un événement exceptionnel le mercredi 12 juillet à 20h30, salle Jacques Berrier, la diffusion gratuite du ballet Le Lac des cygnes, en partenariat avec l’Opéra national de Paris.

Programme complet disponible sur sarcelles.fr

