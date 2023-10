Cet évènement est passé Visites flash – exposition « Portraits de Loire » La maison du passementier Saint-Jean-Bonnefonds Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Jean-Bonnefonds Visites flash – exposition « Portraits de Loire » La maison du passementier Saint-Jean-Bonnefonds, 13 mai 2023, Saint-Jean-Bonnefonds. Visites flash – exposition « Portraits de Loire » Samedi 13 mai, 17h30, 19h00 La maison du passementier À l’occasion de la nouvelle exposition temporaire, l’artiste Véronique Popinet exposera certaines de ses œuvres au sein du musée pour vous révéler la beauté de la Loire. L’équipe du musée vous propose ainsi des visites guidées de l’exposition (durée 20 minutes) dont les départs sont prévus à 17h30 et 19h00. La maison du passementier 20 rue Victor Hugo, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône Alpes, France Saint-Jean-Bonnefonds 42650 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 95 09 82 http://www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/-maisondupassementier- https://www.facebook.com/maisondupassementier/ Atelier musée qui présente l’histoire du tissage du ruban sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds et l’agglomération stéphanoise. Démonstrations de tissage sur les métiers Jacquard. Présentation de la vie des passementiers au début du 20ème siècle et des évolutions du tissage. © La Maison du Passementier Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:30:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Loire, Saint-Jean-Bonnefonds Autres Lieu La maison du passementier Adresse 20 rue Victor Hugo, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône Alpes, France Ville Saint-Jean-Bonnefonds Departement Loire

