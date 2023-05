Activité jeux de société en famille à la Maison du Passementier La maison du passementier Saint-Jean-Bonnefonds Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Jean-Bonnefonds Activité jeux de société en famille à la Maison du Passementier La maison du passementier, 13 mai 2023, Saint-Jean-Bonnefonds. Activité jeux de société en famille à la Maison du Passementier Samedi 13 mai, 17h00 La maison du passementier entrée gratuite et libre Après une visite flash (20 à 30 minutes) de l’exposition temporaire « Portraits de Loire » de 17h30 à 19h, l’équipe du musée vous propose de tester vos connaissances tout en vous amusant. Quizz , jeux de cartes, jeux de plateaux… Toutes les conditions seront réunies pour passer un bon moment, seul, en famille ou entre amis ! Les jeux de sociétés sont en accès libre toute la soirée, de 17h à 21h30. Alors n’attendez plus et venez nous rejoindre pour cet instant ludique ! La maison du passementier 20 rue Victor Hugo, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, Auvergne-Rhône Alpes, France Saint-Jean-Bonnefonds 42650 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 95 09 82 http://www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/-maisondupassementier- https://www.facebook.com/maisondupassementier/ Atelier musée qui présente l’histoire du tissage du ruban sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds et l’agglomération stéphanoise. Démonstrations de tissage sur les métiers Jacquard. Présentation de la vie des passementiers au début du 20ème siècle et des évolutions du tissage. © La Maison du Passementier Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

