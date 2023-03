La Maison Du Loup LA COMETE, 2 juin 2023, HESINGUE.

LA MAIRIE DE HESINGUE (L-D-21002802/03/04) PRESENTE Durée : 1h40 Théâtre Après La Machine de Turing, la nouvelle création de Benoit Solès Eìteì 1913. Depuis sa libeìration, Ed Morrell se bat pour que son ami, Jacob Heimer, échappe à la peine de mort. Frappée par ce combat, Charmian, eìpouse du célèbre écrivain Jack London, invite Ed dans leur vaste propriété “La Maison du Loup”. Son objectif est de provoquer chez Jack, en perte d’inspiration, une sorte d’étincelle. Ed parviendra-t-il aÌ sauver Jacob ? Jack London écrira-t-il un nouveau roman ? Jack London a eu mille vies : marin, chercheur d’or, journaliste, romancier. Autant d’expeìriences qui ont irrigué son œuvre dans laquelle l’autobiographie et le combat pour la vie occupent une place primordiale. Autodidacte, il devint, par un travail forcené, l’écrivain le plus illustre des Etats- Unis, publiant de son vivant une quarantaine d’ouvrages, traduits dans le monde entier, parmi lesquels “L’Appel du monde sauvage”, “Croc-Blanc” et “Martin Eden”. Réservation PMR : 03 89 81 01 15 La Maison du Loup

