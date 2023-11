Cet évènement est passé La Maison du loup au Théâtre Rive Gauche Théâtre Rive Gauche Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La Maison du loup au Théâtre Rive Gauche Théâtre Rive Gauche Paris, 25 octobre 2023, Paris. Du mardi 24 octobre 2023 au vendredi 22 décembre 2023 :

dimanche

de 15h00 à 16h30

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant Après La Machine de Turing (4 Molières 2019), la nouvelle création de Benoit Solès. L’histoire Entrez dans La Maison du loup, le repaire d’un écrivain américain mythique : Jack London. Vous y rencontrerez sa partenaire, Charmian, et le mystérieux Ed, porteur d’un lourd secret. Dans un superbe décor, vous verrez ces trois fauves se flairer, se déchirer, puis se réconcilier. Il sera question d’amour, d’idéaux, de révolte, d’instinct de survie et de l’étincelle créatrice… Un voyage au bout duquel vous saurez comment un roman a changé la société américaine ! L’équipe artistique Un texte de Benoit Solès

Mise en scène : Tristan Petitgirard Scénographie : Juliette Azzopardi Avec Benoit Solès, Amaury de Crayencour et Anne Plantey. Théâtre Rive Gauche 6 rue de la Gaité 75014 Paris Contact : https://www.theatre-rive-gauche.com/a-l-affiche-la-maison-du-loup.html

