BIENVENUE CHEZ LES BASQUES La Maison du Littoral Basque CIBOURE, 22 octobre 2023, CIBOURE.

BIENVENUE CHEZ LES BASQUES 22 – 28 octobre La Maison du Littoral Basque Sur inscription. Tarif à partir de 450,00 €

Le Pays basque est une région dotée d’une richesse patrimoniale d’exception, de paysages à couper le souffle. Le Pays basque c’est aussi une terre de culture et de traditions qui fait la fierté de ses habitants et le bonheur des visiteurs. Le dépaysement sera total pour les enfants !

C’est dans ce cadre, que les enfants participeront à ce séjour qui mêle découverte du Pays Basque et de ses traditions, cuisine, sports et randonnée …

Au programme : 1 demi-journée au domaine d’Abbadia pour longer et découvrir le littoral basque, 1 initiation à la pelote basque sur fronton libre, jeux traditionnels basques, 2 ateliers cuisine pour découvrir les saveurs locales.

Visite de marché de producteurs locaux (Saint Jean de Luz), découverte du port de Ciboure et sa criée, et plein d’autres activités proposées par l’équipe pour valoriser notre pays !

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »

La Maison du Littoral Basque Chemin des Blocs, 64500 CIBOURE CIBOURE Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.pep-attitude.fr/sejours-enfants-adolescents/sejour/?SEEK_cen_centre=64A »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 825 160 055 »}] [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}] Sur la commune de Ciboure, le Centre PEP64 La Maison du Littoral Basque bénéficie d’une situation privilégiée au cœur de la zone portuaire de l’emblématique quartier de Socoa. Il est implanté entre le majestueux Fort qui veille sur la Baie, et la plage qui en font l’un des meilleurs endroits pour prendre le soleil ou aller braver les flots en optimiste ou catamaran. L’hébergement se fait par tranche d’âge dans des chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires à proximité. Le centre est à 200m de la plage et offre un accès rapide au fronton et au street park. Les repas sont préparés sur place, servis dans une grande salle à manger spacieuse et valorisent les produits régionaux.



Mesures sanitaires renforcées avec notamment la désinfection quotidienne de l’ensemble du bâtiment et le renforcement du suivi sanitaire Route : autoroute A63, sortie 2 Hendaye. Suivre Socoa à 3 km



Train : gare TGV Saint-Jean-de-Luz 4km



Avion : Aéroport de Biarritz Pays Basque à 23 km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-23T00:00:00+02:00

2023-10-28T00:00:00+02:00 – 2023-10-28T10:00:00+02:00

231064A101