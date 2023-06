COMPLET – Col’Eau La Maison du Littoral Basque CIBOURE, 13 août 2023, CIBOURE.

COMPLET – Col’Eau 13 – 19 août La Maison du Littoral Basque Sur inscription. Tarif à partir de 430,00 €

Cette colo, c’est TA colo : rencontre de nouveaux copains, participe à la vie du centre , propose tes idées d’activités, passe des moments inoubliables et reviens chez toi avec des souvenirs plein la tête !

Les animateurs te proposeront de :

faire une pêche à pied et découvrir les espèces qui compose l’estran

explorer la baie de Saint-Jean-de-Luz grâce à un tour en bateau

participer à un jeu de piste au château d’Abbadia et découvrir le patrimoine local

Tu pourras aussi profiter de la plage, des jeux collectifs dans le sable, des baignades, d’une aire de jeux avec un street park et de superbes veillées à thèmes

Alors, n’attends plus… en route pour les vacances !

Informations complémentaires :

Il n’est pas nécessaire de fournir de document spécifique pour la pratique de ces activités.

Mesures barrières assurées conformément à la législation en vigueur

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »

La Maison du Littoral Basque Chemin des Blocs, 64500 CIBOURE CIBOURE Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.pep-attitude.fr/sejours-enfants-adolescents/sejour/?SEEK_cen_centre=64A »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 825 160 055 »}] [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}] Sur la commune de Ciboure, le Centre PEP64 La Maison du Littoral Basque bénéficie d’une situation privilégiée au cœur de la zone portuaire de l’emblématique quartier de Socoa. Il est implanté entre le majestueux Fort qui veille sur la Baie, et la plage qui en font l’un des meilleurs endroits pour prendre le soleil ou aller braver les flots en optimiste ou catamaran. L’hébergement se fait par tranche d’âge dans des chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires à proximité. Le centre est à 200m de la plage et offre un accès rapide au fronton et au street park. Les repas sont préparés sur place, servis dans une grande salle à manger spacieuse et valorisent les produits régionaux.



Mesures sanitaires renforcées avec notamment la désinfection quotidienne de l’ensemble du bâtiment et le renforcement du suivi sanitaire Route : autoroute A63, sortie 2 Hendaye. Suivre Socoa à 3 km



Train : gare TGV Saint-Jean-de-Luz 4km



Avion : Aéroport de Biarritz Pays Basque à 23 km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T14:00:00+02:00 – 2023-08-14T00:00:00+02:00

2023-08-19T00:00:00+02:00 – 2023-08-19T10:00:00+02:00

230864A201