COMPLET – Socoa Plongée La Maison du Littoral Basque CIBOURE, 16 juillet 2023, CIBOURE.

COMPLET – Socoa Plongée 16 – 22 juillet La Maison du Littoral Basque Sur inscription. Tarif à partir de 655,00 €

Viens à Socoa découvrir le monde fascinant de la plongée sous-marine dans un cadre naturel idéal, avec :

5 séances de plongée avec l’école « ODYSSEE BLEUE » de Ciboure

des sorties à Saint Jean de Luz, Socoa….

des baignades, des jeux de plage

des grands jeux de plein air et des veillées animées

Un authentique stage de plongée avec des professionnels.

Le test d’aisance aquatique, l’autorisation parentale et l’autorisation du médecin seront nécessaires pour la pratique de la plongée.

Sur la commune de Ciboure, le Centre PEP64 La Maison du Littoral Basque bénéficie d'une situation privilégiée au cœur de la zone portuaire de l'emblématique quartier de Socoa. Il est implanté entre le majestueux Fort qui veille sur la Baie, et la plage qui en font l'un des meilleurs endroits pour prendre le soleil ou aller braver les flots en optimiste ou catamaran. L'hébergement se fait par tranche d'âge dans des chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires à proximité. Le centre est à 200m de la plage et offre un accès rapide au fronton et au street park. Les repas sont préparés sur place, servis dans une grande salle à manger spacieuse et valorisent les produits régionaux.



Mesures sanitaires renforcées avec notamment la désinfection quotidienne de l’ensemble du bâtiment et le renforcement du suivi sanitaire Route : autoroute A63, sortie 2 Hendaye. Suivre Socoa à 3 km



Train : gare TGV Saint-Jean-de-Luz 4km



Avion : Aéroport de Biarritz Pays Basque à 23 km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T14:00:00+02:00 – 2023-07-17T00:00:00+02:00

2023-07-22T00:00:00+02:00 – 2023-07-22T10:00:00+02:00

230764A204