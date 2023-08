Stage improvisation musicale La Maison du Grand Pré, Chavanod (74), 24 septembre 2023, .

Stage improvisation musicale Dimanche 24 septembre, 09h30 La Maison du Grand Pré, Chavanod (74) 40 euros (frais pédagogiques)

https://www.terresdempreintes.com/

Sur le Festival des Empreintes Sonores.

Avec la voix ou un instrument, cet atelier donne des clefs pour entrer spontanément et joyeusement dans une proposition musicale « trad » et y trouver sa place. Trouver un équilibre entre le trop et le pas assez, entre faire entendre ce qu’on a à dire (rendre audible, affirmer) et ne pas trop en faire (sobriété, discrétion, être au service…).

Crédit photo : Fabian Da Costa

source : événement Stage improvisation musicale publié sur AgendaTrad

La Maison du Grand Pré, Chavanod (74) 18, Impasse du Grand Pré

La Maison du Grand Pré, 74650 Chavanod, France [{« link »: « https://www.terresdempreintes.com/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/44530 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T09:30:00+02:00 – 2023-09-24T17:30:00+02:00

2023-09-24T09:30:00+02:00 – 2023-09-24T17:30:00+02:00

danse atelier