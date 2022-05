La Maison du Gouverneur en chantier : exposition et inaugurations Najac Najac NajacNajac Catégories d’évènement: Aveyron

Najac Aveyron Najac Aveyron EUR CIAP Rue du château Najac Demeure des 13e et 15e siècles, la Maison du Gouverneur a fait l’objet d’un important chantier de restauration, qui débuta en 1996 pour se terminer en 2019 par sa réhabilitation en Centre d’Interprétation. En retraçant l’histoire de ces travaux, l’exposition, composée de témoignages de Najacois, de professionnels ayant oeuvrés au chantier, confrontera des photos avant restauration dans les différents espaces de la maison renouvelant ainsi l’exposition permanente.

– samedi 10 septembre à 10 h : inauguration officielle en présence des principaux acteurs et financeurs du projet et de l’artiste Renseignements : 05 65 81 94 47 La Maison du Gouverneur a fait l’objet d’un important chantier de restauration. Cette exposition retrace l’histoire de ces travaux. Présentation de la maquette du projet dès avril. Exposition “la maison du gouverneur en chantier” à partir de juillet. +33 5 65 81 94 47 Demeure des 13e et 15e siècles, la Maison du Gouverneur a fait l’objet d’un important chantier de restauration, qui débuta en 1996 pour se terminer en 2019 par sa réhabilitation en Centre d’Interprétation. En retraçant l’histoire de ces travaux, l’exposition, composée de témoignages de Najacois, de professionnels ayant oeuvrés au chantier, confrontera des photos avant restauration dans les différents espaces de la maison renouvelant ainsi l’exposition permanente.

– à partir du mois d’avril : présentation de la maquette du projet à l’accueil de la Maison du Gouverneur.

– Du 1er juillet au 6 novembre : Exposition “La maison du gouverneur en chantier” Cette année sera inaugurée l’œuvre de Didier Trenet « Giganta Boccafort & le siège de l’Éternité à venir », conçue dans le cadre d’une commande publique initiée par la commune de Najac. Nous vous invitons à découvrir cette oeuvre multiple et singulière lors de plusieurs – vendredi 6 mai à 18 h 30 : rencontre avec Didier Trenet (Révérences à l’Histoire)

– samedi 25 juin à 11 h : inauguration du projet artistique en présence de

l’artiste

– samedi 10 septembre à 10 h : inauguration officielle en présence des principaux acteurs et financeurs du projet et de l’artiste Renseignements : 05 65 81 94 47 OT Villefranche-Najac

