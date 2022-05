La Maison du Gouverneur : de l’effondrement à la réhabilitation, 30 septembre 2022, .

La Maison du Gouverneur : de l’effondrement à la réhabilitation

2022-09-30 – 2022-09-30

EUR Elle finit par être abandonnée avec le statut de « bien sans maître » et durant tout le 20e siècle, elle vit un effondrement progressif, jusqu’à menacer la sécurité publique d’un péril imminent. Louis Causse, alors Architecte des Bâtiments de France chargé du projet, évoquera les circonstances et méthodes qui ont permis à l’impressionnante ruine d’être transformée en un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.

La Maison du Gouverneur était à l’origine un simple châtelet de défense. Agrandie au fil des siècles, elle devient une véritable maison forte, de vastes proportions. Par suite de scindements et successions, elle finit par être abandonnée.

Elle finit par être abandonnée avec le statut de « bien sans maître » et durant tout le 20e siècle, elle vit un effondrement progressif, jusqu’à menacer la sécurité publique d’un péril imminent. Louis Causse, alors Architecte des Bâtiments de France chargé du projet, évoquera les circonstances et méthodes qui ont permis à l’impressionnante ruine d’être transformée en un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.

