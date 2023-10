Chawa, pièce de ma mémoire La maison du geste et de l’image Paris Catégorie d’Évènement: Paris Chawa, pièce de ma mémoire La maison du geste et de l’image Paris, 10 octobre 2023, Paris. Chawa, pièce de ma mémoire Mardi 10 octobre, 18h30 La maison du geste et de l’image https://www.helloasso.com/associations/compagnie-la-libellule/evenements/chawa-piece-de-ma-memoire Il existe une mémoire cellulaire qui se transmet de génération en génération. Avec humour et tendresse, la pièce aborde la question de la mémoire, de l’identité et du trans générationnel en constatant les désastres commis pendant la seconde guerre mondiale. Le projet est soutenu par la Drac Grand Est, la Dilcrah, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Bas Rhin, la Spedidam et a reçu le Label de la Licra. « Un spectacle pétri d’une émotion viscérale, un voyage très émouvant dans le passé où le devoir de mémoire et de transmission transparaissent avec une puissance inédite. » Sur les planches.

« Émouvant, Éloquent, Enjoué. Maud Landau incarne avec brio leurs portraits haut en couleur. Elle nous émeut, nous captive et nous entraine avec talent dans cette quête remplie d’amour à la rencontre de sa grand-mère » CRITIQUE THÉÂTRE La maison du geste et de l’image 42 rue saint Denis 75001 Paris Paris 75001 Quartier Les Halles Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lalibellule93@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T18:30:00+02:00 – 2023-10-10T19:30:00+02:00

2023-10-10T18:30:00+02:00 – 2023-10-10T19:30:00+02:00 mémoire transmission théâtre famille origines Eric Chabrely Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu La maison du geste et de l'image Adresse 42 rue saint Denis 75001 Paris Ville Paris Age min 13 Age max 99 Lieu Ville La maison du geste et de l'image Paris latitude longitude 48.860543;2.34858

La maison du geste et de l'image Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/