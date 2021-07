Pouligny-Saint-Pierre Pouligny-Saint-Pierre Indre, Pouligny-Saint-Pierre La Maison du fromage et des produits locaux fête son 10ème anniversaire Pouligny-Saint-Pierre Pouligny-Saint-Pierre Catégories d’évènement: Indre

Pouligny-Saint-Pierre

La Maison du fromage et des produits locaux fête son 10ème anniversaire Pouligny-Saint-Pierre, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Pouligny-Saint-Pierre. La Maison du fromage et des produits locaux fête son 10ème anniversaire 2021-07-19 09:00:00 – 2021-07-24 12:30:00

Pouligny-Saint-Pierre Indre 5, rue de la fosse bourdeau Indre Programme des animations :

du lundi au samedi, mise en avant d’un Pouligny St Pierre de producteur différent chaque jour avec dégustation gratuite. Tombola gratuite avec de nombreux lots. Distribution de la Nouvelle République gratuite du lundi au samedi.

Du lundi au vendredi, dégustation gratuite de vins avec accords fromages, mets vins à 17h, 17h30, 18h en présence d’un œnologue. (il est préférable de s’inscrire).

Vendredi vers 16h intronisation de 3 producteurs par la confrérie du fromage de Pouligny St Pierre.

Samedi séance de dégustation gratuite de vins avec accords vins fromages et mets vins à 11h, 11h30, 12h et l’après-midi à 17h, 17h30, 18h en présence d’un œnologue (il est préférable de s’inscrire). La Maison du fromage et des produits locaux fête ses 10 ans. maisondufromage@orange.fr +33 2 54 28 09 67 https://www.maisondufromage.fr/ Programme des animations :

Détails Catégories d’évènement: Indre, Pouligny-Saint-Pierre Étiquettes évènement : Autres Lieu Pouligny-Saint-Pierre Adresse 5, rue de la fosse bourdeau Ville Pouligny-Saint-Pierre lieuville 46.6817#1.04022