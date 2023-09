Visite et atelier La Maison du Clément Belles-Forêts Catégories d’Évènement: Belles-Forêts

Moselle Visite et atelier La Maison du Clément Belles-Forêts, 16 septembre 2023, Belles-Forêts. Visite et atelier 16 et 17 septembre La Maison du Clément entrée libre Visitez une maison lorraine à colombage de 1750. La Maison du Clément 36 rue des Colombages, 57930 Belles-Forêts Belles-Forêts 57930 Moselle Grand Est 06 01 79 69 31 https://maisonduclement.jimdo.com/ La Maison du Clément est une maison lorraine à colombage qui date de 1750. Elle est propriété du Parc Naturel Régional de Lorraine. Venez découvrir la vie d’autrefois : une maison sans eau, sans électricité, sans salle de bain, sans WC. Cette maison traditionnelle a été restaurée dans un souci d’exemplarité, respectueux des formes, des volumes et des matériaux locaux. Elle est équipée pour recevoir les scolaires dans de bonnes conditions d’accueil (outils pédagogiques adaptés, salles pédagogiques …). Son jardin présente des espèces fruitières locales, une haie, des exemples de décoration avec des plantes sauvages, un coin détente, une butte de culture ; autant d’idées à reproduire chez soi. À l’arrière de la maison, le jardin est un lieu de détente, qui présente, entre autres, des exemples de plantes médicinales et aromatiques utilisées autrefois. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Association du patrimoine de belles-forêts

