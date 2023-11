SCAT AND CO / Jam Jazz Vocal La maison du chant Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille SCAT AND CO / Jam Jazz Vocal La maison du chant Marseille, 29 mars 2024, Marseille. SCAT AND CO / Jam Jazz Vocal Vendredi 29 mars 2024, 19h30 La maison du chant Participation libre et conseillée : 8€ Créées à l’initiative de la chanteuse et formatrice vocale Caroline Tolla, ces soirées proposent un petit concert jazz suivi d’une jam session vocale. Elle a lieu une fois par trimestre et donne l’occasion de découvrir l’univers sonore d’un ou d’une chanteuse de jazz de la région.

2024-03-29T19:30:00+01:00 – 2024-03-29T23:00:00+01:00

